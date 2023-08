Emha oferece serviços de renegociação de dívidas no Jardim Centro Oeste

A Emha (Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários) ofertará neste sábado (19), serviços de renegociação de dívidas e atualização de cadastros através do Revalida da Habitação. O evento integra a comemoração dos '124 anos de Campo Grande' e será realizado na Escola Municipal Maria Regina de Vasconcelos Galvão, das 8h às 12h, no Jardim Centro Oeste. O atendimento vai ocorrer durante a edição especial do programa “Todos em Ação – a Prefeitura mais perto de você”.

Na ocasião, as equipes da Emha estarão disponíveis para receber os mutuários que possuem alguma pendência e precisam regularizar sua situação cadastral junto à Emha.

As ações realizadas nos bairros em comemoração ao aniversário da Capital têm a finalidade de levar à população os serviços de regularização de dívidas e titularidade dos imóveis pertencentes à carteira imobiliária da Agência de Habitação e Assuntos Fundiários.

Para o diretor-adjunto da Emha, Claudio Marques, essas ações também visam conscientizar os mutuários inadimplentes, uma vez que a regularização de dívidas e titularidade dos imóveis é fundamental para que haja a continuidade aos programas habitacionais de interesse social.

“Estamos fazendo um grande mutirão neste mês de agosto, passando por todos os CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) de Campo Grande e no próximo sábado teremos o plantão do encerramento do censo de habitação no Jardim Centro Oeste, fazendo de tudo para dar acesso a essas famílias”, ressalta.

TODOS EM AÇÃO

Equipes da Prefeitura vão oferecer mais de 70 serviços envolvendo todas as secretarias municipais. Entre eles, troca de lâmpadas e pintura de meio-fio, emissão de Carteira de Trabalho Digital, intermediação de emprego, inserção de pessoa com deficiência ao mercado de trabalho, orientação jurídica e financeira, cursos em diversas áreas e expedição de credencial para idoso estacionar em vagas especiais.

A primeira edição de 2023 do Todos em Ação, que no ano passado percorreu as sete regiões urbanas da Capital, aconteceu no dia 25 de março, na região do Anhanduizinho, e contou com a participação de cerca de 3,5 mil pessoas e diversas ações na região. No dia 13 de maio o programa passou pelo Distrito de Anhanduí e atendeu quase 5 mil pessoas.

Serviço

Todos em Ação

19/08/2023 (Sábado)

8h às 12h

E.M. Prof. Maria Regina de Vasconcelos Galvão, localizada na Rua José Pedrossian, 1.270.

