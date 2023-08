Emocionada, mãe reencontra filho de 5 anos com ajuda da GCM em Campo Grande

No final da tarde desta terça-feira (15), a Guarda Civil Metropolitana encontrou uma criança, de 5 anos, sozinha e sem a companhia dos pais na Avenida Afonso Pena, região central de Campo Grande. Ela estava sendo mantida por perto por uma testemunha.

Segundo divulgado, a GCM passou a realizar algumas ações para buscar encontrar a mãe e com apoio da central, conseguiu localizar a mãe também na região central, a 100 metros do Avenida Afonso Pena com a rua Bahia.

Após muita aflição e bastante emocionada, ela pôde pegar seu filho no colo. O Conselho Tutelar deu o aval para a situação após realizar procedimentos de praxe.

A mulher tinha endereço fixo na cidade de São Gabriel do Oeste, mas não foi informado o motivo da vinda para Campo Grande.

A Guarda Municipal informou ainda que não havia nenhuma lesão na criança.

