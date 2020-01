Empossada nova diretoria do Conselho Regional de Farmácia de MS

O Conselho Regional de Farmácia de MS (CRF-MS) realizou a solenidade de posse da nova diretoria e conselheiros no último dia 16, no auditório do Sebrae, em Campo Grande.

O auditório ficou lotado de farmacêuticos, autoridades, amigos e familiares dos diretores e conselheiros empossados, lideranças empreendedoras de diversos setores e equipe de colaboradores do Conselho.

Na mesa de autoridades estava a conselheira federal de Farmácia, Márcia Saldanha, representando o presidente do CFF, Walter Jorge João, o presidente da Santa Casa de Campo Grande, Esacheu Nascimento, o desembargador Alexandre Bastos, do Tribunal de Justiça de MS, e o deputado estadual Felipe Orro. Também marcaram presença no evento os conselheiros regionais de Farmácia, Américo Basílio, Mel Quideroli e Ângela Cristina Rodrigues Cunha Castro Lopes.

A prestigiada solenidade deixou registrado o apoio de todos no fortalecimento do setor farmacêutico. “Temos compromisso com a saúde do próximo e com a gestão de qualidade.

Compreendemos que a saúde da gestão de uma instituição tem que estar perfeita, pois uma instituição doente ou fraca é sinônimo de prejuízos incalculáveis à categoria profissional e, consequentemente, prejudicial à saúde da sociedade que protegemos”, destacou Flávio Shinzato.

A nova diretoria iniciou os trabalhos no dia 1º de janeiro. O mandato é de dois anos.

Presidente: Flávio Shinzato

Vice-Presidente: Renato Finotti Junior

Secretária Geral: Fabiana Vicente de Paula

Tesoureira: Kelle de Cássia Luz Slavec

Os conselheiros efetivos e suplentes para o mandato de 2020/2023 que tomaram posse foram:

Conselheiros efetivos eleitos:

Letícia Castellani Duarte

Maria de Lourdes Oshiro

Fabiana Vicente de Paula

Fábio Luiz Miotto

Wilson Hiroshi

Conselheiros Suplentes Eleitos:

Cleber Massato Toda

Alexandre Corrêa

