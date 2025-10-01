Menu
Abrasel orienta empresários de MS sobre como identificar bebidas adulteradas

Capacitação de nível nacional aconteceu nesta quarta-feira, de forma on-line, para o setor de bares e restaurantes

01 outubro 2025 - 17h54Taynara Menezes
Bebidas com metanol já matou uma pessoa e 4 segue em investigaçãoBebidas com metanol já matou uma pessoa e 4 segue em investigação   (Foto: Agência Brasil )

Diante da repercussão nacional sobre casos de bebidas alcoólicas adulteradas, empresários do setor de bares e restaurantes de todo o país receberam orientações sobre como identificar produtos irregulares durante um treinamento online promovido pela Abrasel (Associação Brasileira de Bares e Restaurantes) e pela ABBD (Associação Brasileira de Bebidas Destiladas), realizado nesta quarta-feira (1º).

A capacitação, aberta a associados e não associados, teve como foco principal a prevenção e a segurança no consumo de bebidas alcoólicas. Foram abordados temas como o que se sabe até agora sobre os casos investigados; como reconhecer rótulos adulterados; os riscos de adquirir produtos fora de canais oficiais; e quais medidas tomar em caso de suspeitas.

“Essa iniciativa é uma forma de prevenção, para trazer mais segurança ao setor e, principalmente, aos clientes”, destacou a Abrasel em nota oficial.

O presidente da Abrasel em Mato Grosso do Sul, João Francisco Denardi, reforçou a importância da participação dos estabelecimentos. “É fundamental que quem venda bebidas alcoólicas participe desse treinamento, para protegermos o mercado e, principalmente, nossos clientes”, afirmou.

Por se tratar de uma ação nacional, a Abrasel-MS informou que não é possível mensurar a adesão específica por estado. 

Apesar dos casos registrados em outros estados, a Polícia Civil de Mato Grosso do Sul informou que não há, até o momento, indícios ou suspeitas de bebidas adulteradas no território estadual. Ainda assim, o tema é tratado com seriedade pelo setor, que busca se antecipar a riscos com ações educativas e preventivas.

Mortes 

Nesta terça-feira (30), o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), confirmou cinco mortes por intoxicação por metanol. Sendo umas delas comprovada pelo consumo de bebida alcoólica adulterada. As outras quatro seguem sob investigação.

"São quatro pessoas da cidade de São Paulo e uma pessoa que faleceu em São Bernardo do Campo, mas que provavelmente consumiu bebida aqui na cidade de São Paulo", explicou o governador.

Até o momento, o estado contabiliza 22 ocorrências relacionadas à substância: 5 confirmadas e 17 ainda em apuração, incluindo os óbitos.

 O metanol é uma substância altamente inflamável, tóxica e de difícil identificação. A ingestão, inalação ou até mesmo o contato prolongado com metanol pode causar náusea, tontura, convulsões, cegueira e até a morte.

