Encontro gratuito abordará inclusão e acolhimento de pessoas com TEA; se inscreva

Uma roda de conversa gratuita neste sábado (18), vai debater uma assunto importante, no Shopping Bosque dos Ipês, sobre inclusão e acolhimento de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). A ação é uma parceria do Shopping com o Grupo Guardião Azul – Amigo do Autista e começa às 15h.

A ação tem como propósito ampliar o olhar sobre a inclusão e contribuir para que mais pessoas estejam preparadas para oferecer uma convivência e um atendimento mais humano, empático e respeitoso com pessoas autistas e suas famílias.

O encontro vai trazer informações, experiências e práticas simples que fazem a diferença no dia a dia, fortalecendo uma cultura de respeito, acessibilidade e acolhimento dentro e fora do shopping. Para participar, é necessário realizar o cadastro aqui.

João Guilherme Braga, Superintendente do Bosque dos Ipês, destaca que os pais podem levar seus filhos, pois haverá um espaço próximo à roda de conversa com recreadores e atividades lúdicas para as crianças se divertirem enquanto os adultos participam da ação.

“Acreditamos que inclusão se faz com atitudes. Essa iniciativa é um convite para enxergarmos o outro com mais empatia e entendermos como pequenas ações podem transformar a experiência das pessoas com TEA em nossa sociedade”.

