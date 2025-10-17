Menu
Encontro gratuito abordará inclusão e acolhimento de pessoas com TEA; se inscreva

Roda de conversa acontece neste sábado, no Shopping Bosque dos Ipês, a partir das 15h

17 outubro 2025 - 15h10Taynara Menezes
O tema será: Emergência autistaO tema será: Emergência autista   (Foto: Divulgação)

Uma roda de conversa gratuita neste sábado (18), vai debater uma assunto importante, no Shopping Bosque dos Ipês, sobre inclusão e acolhimento de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). A ação é uma parceria do Shopping com o Grupo Guardião Azul – Amigo do Autista e começa às 15h.

A ação tem como propósito ampliar o olhar sobre a inclusão e contribuir para que mais pessoas estejam preparadas para oferecer uma convivência e um atendimento mais humano, empático e respeitoso com pessoas autistas e suas famílias.

O encontro vai trazer informações, experiências e práticas simples que fazem a diferença no dia a dia, fortalecendo uma cultura de respeito, acessibilidade e acolhimento dentro e fora do shopping. Para participar, é necessário realizar o cadastro aqui. 

João Guilherme Braga, Superintendente do Bosque dos Ipês, destaca que os pais podem levar seus filhos, pois haverá um espaço próximo à roda de conversa com recreadores e atividades lúdicas para as crianças se divertirem enquanto os adultos participam da ação.

“Acreditamos que inclusão se faz com atitudes. Essa iniciativa é um convite para enxergarmos o outro com mais empatia e entendermos como pequenas ações podem transformar a experiência das pessoas com TEA em nossa sociedade”. 

 

Plan Black Out25

