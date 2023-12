Energisa abre neste sábado para negociação de dívidas com até 75% de desconto

Clientes da Energisa poderão aproveitar este sábado (16) para negociar suas dívidas na agência da Calógeras com a Marechal Rondon, que neste mês de dezembro funciona no fim de semana para melhor atender as pessoas que possuem débitos na conta de luz.

Além das negociações da Energisa, os cliente podem, por meio do Programa Desenrola, obter descontos que podem chegar a 75% e parcelamento em até 60 vezes, com taxa de juros que não ultrapassam 1,99% ao mês nas dívidas para pessoas físicas com renda de até dois salários mínimos ou inscritas no CadÚnico.

Para atender o público e orientar os clientes, a agência central da Energisa de Campo Grande, fica localizada na Avenida Calógeras, nº 2.499, atende de segunda a sexta das 8h às 16h, e neste ssábado atende das 8h às 12h30.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no IOS ou Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também