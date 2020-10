Energisa alerta para alto consumo e dá dicas

A concessionária energia elétrica do Mato Grosso do Sul, Energisa alertou nesta quarta-feira (7) sobre o alto registro de consumo. A empresa teve recorde na demanda por energia, com a carga atingindo 1.170 megawatts (MW) no dia 2 de outubro.

A demanda foi superior a fevereiro deste ano, quando a carga máxima registrada no sistema atingiu 1.142 MW. Resultado da forte onda de calor que sobre o Estado. Casas residenciais refletem 45% do total de consumo, logo em seguida, comerciais como 33% e por fim, 22% industriais.

A empresa passou algumas dicas para quem quiser consumir energia elétrica com mais eficiência. Entre elas, buscar equipamentos com selo A do Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica. “busquem adquirir equipamentos com selo da classe A, todo equipamento A é o que é mais eficiente.” Explicou Fernando Corradi, gerente de operação da empresa.

Foi destaque o tema sobre a declaração de carga de cada consumidor, e como é importante que casa residência declare o que tem em casa, dessa forma a empresa pode estudar a carga declarada mandando a energia suficiente, por isso a energia elétrica pode cair em algumas casas, “chuveiro e ar ligados, fazem o padrão cair” significa que seu sistema entrou em sobrecarga, ai o disjunto cai, pois não está regulado corretamente. “Não há aumento de fatura na declaração de carga.”, pontua o gerente de operação.

Outra dica é em relação a limpeza dos aparelhos de ar-condicionado, é importante limpar a cada 15 dias, já que a sujeira presa nos filtros, acaba formando mais o aparelho, caso for antigo, opte por trocar, verificar se as vedações dos equipamentos de refrigeração estão em boas condições e verificar se a instalação elétrica da residência está em condições adequadas à carga instalada.

O coordenador Comercial, Jonas Ortiz, explicou que na medida em que a temperatura sobe, o consumo do cliente segue a mesma trajetória, e relembrou que o Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS) é escalonado, e a cobrança fica maior, assim como a iluminação pública.

O JD1 Noticias questionou o gerente de operação, se com a diminuição do nível das bacias hidrográficas, isso acabaria afetaria a geração de energia e consequentemente a distribuição ao consumidor. Que respondeu. “ Nosso sistema é muito robusto e está preparado para trabalhar com a demanda.”disse. E garante o abastecimento de energia.

