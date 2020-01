Parte da Júlio de Castilho ficará sem luz nesta sexta

Priscilla Porangaba, com informações da assessoria

Após comunicar o desligamento programado do fornecimento de energia em alguns pontos da capital, a concessionária responsável do abastecimento de energia, Energisa, explicou em nota como o serviço, funcionará nesta sexta-feira (3).

O procedimento é necessário e acontece continuamente de forma planejada com o objetivo de viabilizar manutenções e melhorias na rede de distribuição.

A empresa informou que nesta sexta, haverá interrupção no fornecimento de energia na avenida Júlio de Castilho, entre as ruas Mergulhão e Pinto D’água. Serão 51 unidades consumidoras impactadas com o Desligamento Programado.

A concessionária reforça que os clientes são avisados com antecedência por meio de veículos de comunicação e através de publicação no site da concessionária.

O serviço tem início às 9h e a previsão é que a energia seja restabelecida às 15h.

