Energisa corre para restabelecer fornecimento de energia por completo em MS

Concessionária afirmou que 80% dos clientes impactados já tiveram a energia elétrica de volta

03 novembro 2025 - 10h54Luiz Vinicius
Reparos estão sendo realizados pela cidadeReparos estão sendo realizados pela cidade   (Energisa)

A Energisa, concessionária responsável pelo fornecimento de energia elétrica em Mato Grosso do Sul, explicou que já restabeleceu cerca de 80% da energia para os clientes afetados pela tempestade que atingiu várias regiões do estado.

A empresa corre contra o tempo para restabelecer por completo a energia em todo território sul-mato-grossense.

Segundo a Energisa, os estragos foram causados pelas fortes chuvas, acompanhadas de rajadas de vento e descargas elétricas.

A severidade climática, com registro até de queda de granizo em algumas regiões, nesse final de semana, provocou danos na rede elétrica e interrupção no fornecimento de energia de forma parcial em alguns bairros, onde a rede foi atingida por galhos de árvores e outros objetos arremessados pelo vento.

"Imediatamente ao ocorrido, equipes da Energisa foram acionadas e continuam nas ruas, trabalhando de forma ininterrupta para atender todas as ocorrências", disse a concessionária em nota.

