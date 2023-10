Energisa inova no sistema de aterramento para melhorar distribuição de energia

A Energisa deu mais um passo para melhorar o sistema de aterramento na distribuição de energia em Mato Grosso do Sul. O serviço agora conta com um disco de aço galvanizado com uma cobertura polimérica de alta condutividade.

O dispositivo desenvolvido por uma empresa canadense serve para realizar a instalação de poste, quando a estrutura possui um equipamento diferente, como, por exemplo, um transformador.

A nova tecnologia chegou ao conhecimento da Energisa durante uma participação de integrantes da Energisa em um evento mundial do setor elétrico nos Estados Unidos, em fevereiro deste ano. De lá veio a ideia de trazer um exemplar do condudisc para ser testado nos solos de Mato Grosso do Sul.

“Após esse período, tivemos a oportunidade de receber os representantes da empresa aqui na Energisa. Fizemos alguns testes junto com eles, aprendemos bastante, alguns detalhes técnicos foram sanados e agora a gente parte para uma fase de certificar na prática a viabilidade do equipamento. Nossa estimativa é que leve de 4 a 6 meses para vermos como será o uso dele de acordo com a variedade de solos que temos aqui no estado”, explica o gerente de Planejamento e Orçamento, Rodolfo Acialdi.

É uma fase de experimentações, mas que já aponta um caminho de mais agilidade para as equipes de campo, que podem reduzir o serviço em até 1/4 do tempo total. Um trabalho que exigirá menos esforço manual com a mesma qualidade de entrega funcional.

“A inovação faz parte do nosso DNA, assim como a nossa constante busca por um trabalho mais eficiente, mais ágil e de mais qualidade também para os nossos clientes”, finaliza Acialdi.

