Energisa monta esquema especial para garantir energia durante Encceja 2025

A Energisa Mato Grosso do Sul anunciou um plano especial de operação para o próximo domingo (3), data de aplicação do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) 2025.

O Encceja é destinado a jovens e adultos que não concluíram os estudos na idade apropriada e buscam a certificação do ensino fundamental ou médio.

A ação da Energisa MS visa assegurar o fornecimento contínuo de energia elétrica nas instituições de ensino que sediarão a prova em todo o estado.

De acordo com a empresa, equipes operacionais estarão reforçadas e haverá priorização no atendimento às regiões onde estão localizadas as escolas participantes do Encceja.

O monitoramento será feito em tempo real pelo Centro de Operação Integrado da Energisa, que permitirá comunicação direta com as equipes em campo e acionamento rápido dos canais de atendimento.

A preocupação da distribuidora se intensifica diante da previsão do tempo para o dia da prova. Segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de MS (Cemtec/MS), há possibilidade de aumento de nebulosidade, chuvas e até tempestades com raios e rajadas de vento na região centro-sul do estado, o que pode comprometer a rede elétrica.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também