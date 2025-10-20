Menu
Energisa oferece até 80% de desconto para negociação de dívidas em MS

O pagamento pode ser à vista ou parcelado, utilizando Pix, cartão de crédito ou débito

20 outubro 2025 - 15h22Taynara Menezes
Os consumidores com faturas vencidas a partir de 1 dia podem participarOs consumidores com faturas vencidas a partir de 1 dia podem participar   (Divulgação Energisa)

A Energisa está oferecendo até 80% de desconto para clientes com contas de energia em atraso negociar seus débitos em Mato Grosso do Sul. A ação tem como foco facilitar a quitação e ajudar famílias a regularizarem sua situação financeira até o fim do ano. 

Os consumidores com faturas vencidas a partir de 1 dia podem participar, com a vantagem de escolher entre pagamento à vista ou parcelado, utilizando Pix, cartão de crédito ou débito. Tudo pode ser feito de forma 100% digital, com rapidez, comodidade e segurança.

“É uma oportunidade para que nossos clientes quitem dívidas com condições diferenciadas, contribuindo para que essas pessoas voltem a ter acesso a crédito. Para a Energisa, é também uma forma de contribuir com o controle da inadimplência”, afirma Newton Santos, diretor da Energisa.

No estado, a medida também tem um papel social importante, o coordenador Comercial da empresa em MS, Jonas Ortiz, explica que a concessionária busca ajudar essas famílias saírem do vermelho.

“A Energisa tem proposto iniciativas que possam servir de apoio às famílias que encontram alguma dificuldade financeira, oferecendo propostas especiais de negociação, para que o cliente consiga quitar seus débitos e finalizar o ano sem dívidas”, comenta

A nova campanha segue o sucesso da última participação da Energisa no programa Desenrola Brasil, quando mais de 81 mil contratos foram fechados e os descontos chegaram a 75%. Agora, com condições ainda mais vantajosas, a concessionária espera alcançar ainda mais consumidores.

Para negociar basta enviar mensagem pelo WhatsApp da Gisa: (67) 99980-0698, ou Aplicativo Energisa On, ou Site: www.energisa.com.br

Para fazer o acordo, é necessário ter em mãos o CPF e o RG do titular da conta.

