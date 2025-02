Energisa reforça equipes após tempestade deixar bairros sem luz na Capital

A Energisa, concessionária de energia em Mato Grosso do Sul, informou que está com reforço de equipes em campo após a tempestade que atingiu Campo Grande na tarde desta quinta-feira (20).

O temporal, que chegou acompanhado de fortes ventos e descargas elétricas, causou a queda de árvores e de galhos em diversas regiões da Capital, causando a interrupção do fornecimento elétrico.

Em imagens enviadas ao WhatsApp do JD1, leitores chegaram a relatar uma árvore caída na Rua Santa Amélia, próximo do cruzamento com a Santo Antônio, na Vila Carvalho, com um poste danificado devido à queda da vegetação.

Na nota, a Energisa alerta a população para que ela “não faça qualquer intervenção na rede por conta própria e não se aproxime de cabos partidos e postes danificados”, para evitar uma descarga elétrica fatal.

Caso haja duvidas, a concessionária orienta que a população procure atendimento pelo WhatsApp Gisa, no número (67) 99980-0698, e pelo aplicativo Energisa On, disponível para aparelhos iOS (iPhone) e Android.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também