Energisa terá equipes de prontidão em plano especial de monitoramento no Carnaval

Durante o Carnaval, a Energisa preparou um esquema especial de monitoramento e colocou suas equipes em prontidão para maior eficácia no atendimento em áreas de grande circulação, como festas e eventos, onde há maior demanda de energia.

Durante o feriado, todo o sistema será monitorado em tempo real pelo Centro de Operações Integrado da Energisa, em Campo Grande, que estará em constante comunicação com as equipes de eletricistas e canais de atendimento para garantir rapidez nas respostas.

Entre as ações adotadas estão a manutenção preventiva das redes elétricas, o monitoramento em tempo real do sistema e a mobilização imediata de eletricistas para qualquer eventualidade. “Estamos intensificando as inspeções nas semanas que antecedem o Carnaval, com o intuito de identificar possíveis falhas e garantir que o fornecimento de energia seja ininterrupto e seguro ao longo de todo o feriado”, explica Helier Fioravante, gerente de Operações da Energisa Mato Grosso do Sul.

Fatores externos imprevisíveis também podem afetar a rede elétrica, como colisões de veículos contra postes, quedas de árvores e a interferência de pessoas não autorizadas nas linhas de energia.

Os clientes terão à disposição os canais de atendimento 24 horas, como o WhatsApp Gisa (67) 99980-0698, o aplicativo Energisa On e o call center 0800-722 7272.

