Energisa trabalha em contingência após queda de 14 mil raios nas últimas 24h na Capital

Com cerca de 18 milímetros de chuva registrados na Capital na tarde de ontem (9), de acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), os ventos também colaboraram para a queda de árvores e fios, ocasionando a interrupção de energia em algumas regiões de Campo Grande.

De acordo com a Energisa, a concessionária está com seu plano de contingência em operação com os devidos reforços do número de equipes para atender as ocorrências do impacto climático que atingiu as regiões Oeste e Centro do estado.

As cidades mais afetadas foram Aquidauana que teve o registro de 1.805 descargas elétricas, de acordo com o ClimaTempo e Campo Grande que marcou 14 mil quedas de descargas, os famosos raios.

Além disso, os ventos ocasionaram queda de árvores e lançamento de objetos sobre a rede elétrica, causaram rompimento de cabos e danos em equipamentos da distribuição de energia elétrica.

"A empresa aumentou em 3 vezes a quantidade de equipes nas regiões afetadas, trabalhando de forma ininterrupta para reparo dos danos à rede elétrica", informou a concessionária.

Serviço

A Energisa orienta os consumidores a priorizarem o atendimento pelo WhatsApp (Gisa): (67) 9 9980-0698 e aplicativo Energisa On.

