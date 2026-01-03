Menu
Menu Busca sábado, 03 de janeiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Financial Lançamento
Cidade

Entidades recorrem à Câmara da Capital para suspender cobrança do IPTU e da Taxa do Lixo

Documento ainda pede uma audiência pública com urgência para tratar sobre o assunto

03 janeiro 2026 - 16h33Luiz Vinicius     atualizado em 03/01/2026 às 16h38
Valor do IPTU tem sido alvo de reclamaçãoValor do IPTU tem sido alvo de reclamação   (Divulgação)

Entidades de Campo Grande recorreram à Câmara Municipal neste sábado, dia 3, solicitando a suspensão da cobrança do IPTU (Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana) e da Taxa do Lixo. O movimento ainda pede uma audiência pública de urgência para tratar do assunto.

O documento é assinado pela ADVI (Associação dos Advogados Independentes), CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas de Campo Grande), FCDL-MS (Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas), SENGE-MS (Sindicato dos Engenheiros) e CRECI-MS (Conselho Regional de Corretores de Imóveis).

Segundo o documento encaminhado à Câmara Municipal, as entidades entendem que diversas pessoas passaram a receber os lançamentos do IPTU e da Taxa de Lixo com aumentos expressivos e generalizados.

O entendimento é que houve uma requalificação dos imóveis, com alteração de métricas classificatórias que impactaram no cálculo referente ao IPTU e da Taxa de Lixo. Porém, a situação é vista como contrária, já que não houve debate público, ampla divulgação e até transparência suficiente.

"Embora o Executivo tenha divulgado oficialmente que os tributos teriam sofrido apenas correção monetária de 5,32%, diversos lançamentos apresentam elevação muito superior, chegando, a percentuais próximos a 400%, sem qualquer alteração física, estrutural ou de uso do imóvel que justifique tais majorações", diz trecho do documento.

Ainda conforme as entidades, bairros periféricos e populares foram elevados na classificação socioeconômica, resultando em majoração da carga tributária para famílias de baixa renda, enquanto bairros de alto padrão foram reduzidos na classificação.

Em outro trecho do documento, a ênfase é na falta de razões técnicas individualizadas, nem de análise específica, tampouco parcelamento que permita compreender as reclassificações realizadas.

Para o contribuinte, o desconto da cota única do IPTU tem prazo até 12 de janeiro, enquanto a impugnação administrativa do IPTU e Taxa de Lixo se estende até 10 de março. O desconto, inclusive, é criticado pelas entidades, já que saiu de 20% para 10% este ano.

Diante das inúmeras inconsistências identificadas pelas entidades, foi solicitado a suspensão da exigibilidade do IPTU e Taxa de Lixo, além de uma audiência pública imediata para esclarecimentos referentes as novas cobranças.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Rio sobe repentinamente e Corpo de Bombeiros resgata 44 turistas na Serra da Bodoquena
Interior
Rio sobe repentinamente e Corpo de Bombeiros resgata 44 turistas na Serra da Bodoquena
Movimentação em um supermercado de Campo Grande
Cidade
Primeiro dia útil de 2026, saiba o que abre e fecha nesta sexta-feira na Capital
Violência doméstica -
Justiça
Desembargador mantém preso homem que algemou e agrediu mulher em Campo Grande
Mato toma conta do local
Cidade
Moradores reclamam de abandono e mato alto em pracinha do Center Park
Sexta vez que Campo Grande é destaque
Cidade
Capital conquista, pela sexta vez consecutiva, título de cidade mais arborizada do Brasil
Veículos tem 15% de desconto para pagamento a vista
Cidade
Prazo para garantir 15% de desconto no IPVA 2026 termina na segunda-feira em MS
Maria Beatriz foi a primeira bebê a nascer
Cidade
Primeira bebê do ano, Maria Beatriz nasceu quatro minutos após a virada na Capital
Hudson de 42 anos
Interior
Motorista morre após perder controle de caminhonete no Rodoanel de Ponta Porã
Imagem ilustrativa
Polícia
Prefeitura mantém afastamento de GCM suspeito de assaltos em Campo Grande
Movimentação em um supermercado de Campo Grande
Cidade
Frutas, peixes e até espumantes são procurados de última hora em supermercados da Capital

Mais Lidas

Momento da prisão do suspeito
Polícia
Com esposa grávida e filho em casa, homem saiu para cometer estupro por 'desejo' na Capital
Viatura do Batalhão de Choque na chegada a Cepol | Imagem ilustrativa
Polícia
Homem dá tiros para o alto durante a virada do ano e é preso pelo Choque na Capital
VÍDEO: Criminosos invadem Damha, furtam cofre com armas e abandonam material sob pontilhão
Polícia
VÍDEO: Criminosos invadem Damha, furtam cofre com armas e abandonam material sob pontilhão
Corpo de Bombeiros encaminhou o homem para o hospital
Polícia
Ferido a tiros no São Jorge da Lagoa, homem não resiste e morre em hospital