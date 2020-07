“Entrando na onda”: Shopping Campo Grande também realizará cinema drive-in

Entrando na “onda” dos cinemas drive-in, o Shopping Campo Grande será o terceiro local da cidade onde as pessoas irão assistir filmes, na tela de cinema, mas dentro de seus carros.

As sessões serão exibidas nos dias 8, 9, 10, 15, 16 e 17 de julho no estacionamento verde do shopping. Os ingressos para cada sessão custarão 5kg de alimentos não perecíveis por pessoa, exceto sal. As trocas, dos alimentos por ingressos, tiveram início na última sexta-feira (3), na Praça Central do Shopping Campo Grande.

Os alimentos arrecadados serão doado ao Programa Mesa Brasil Sesc. “O Sesc está em todo país para democratizar o acesso dos cidadãos à cultura. Ampliamos nossas parcerias de forma que possamos, ao mesmo tempo, levar entretenimento para a população e fortalecer nosso braço assistencial”, comentou a diretora regional do Sesc, Regina Ferro.

Cada sessão terá um limite de 55 carros, que serão organizados com distância segura entre os veículos, haverá colaboradores do Shopping disponíveis para orientar o público na entrada e saída.

Serviço

Trocas de ingressos

A partir do dia 03/07

Local: Praça Central do Shopping Campo Grande (em frente às Pernambucanas)

Ingressos: 5kg de alimentos não-perecíveis (por pessoa)

Programação

Horário das sessões: às 19h30

08/07 – As melhores coisas do mundo (Comédia | Classificação: 14 anos)

09/07 – De pernas pro ar (Comédia | Classificação: 14 anos)

10/07 – Eu e meu guarda-chuva (Fantasia | Classificação: Livre)

15/07 – Tropa de Elite 2 (Ação, polícia, drama | Classificação: 16 anos)

16/07 – Até que a sorte nos separe (Comédia | Classificação: 12 anos)

17/07 – O Palhaço (Drama, comédia | Classificação: 10 anos)

Local

Estacionamento verde, em frente a Fórmula Academia

Deixe seu Comentário

Leia Também