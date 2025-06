'Envelhecer é Legal': MS lança novo programa para valorizar idosos no Junho Prata

O mês de junho chegou e com ele, as atenções se voltam aos tratamentos para idosos, que ganharam um novo programa: "Envelhecer é Legal", criado pela SEC (Secretaria de Estado da Cidadania), lançado nesta segunda-feira (2) e publicado no Diário Oficial do Estado.

O lançamento marca o início das ações do Junho Prata, mês dedicado à conscientização, valorização e proteção da população idosa sul-mato-grossense.

Com foco no enfrentamento ao idadismo – o preconceito baseado na idade – o programa propõe uma mudança cultural na forma como a sociedade enxerga e trata o envelhecimento.

O programa está estruturado em três eixos principais:

Marco normativo e institucional: fortalecimento de políticas públicas e legislações contra a discriminação etária;

Educação e sensibilização: atividades educativas para desconstruir estereótipos e promover a solidariedade entre gerações;

Convivência intergeracional e protagonismo: estímulo à participação ativa da pessoa idosa e ao diálogo entre gerações.

Entre as diretrizes do programa estão o fortalecimento das redes de cuidado e proteção, o incentivo à pesquisa sobre o envelhecimento e a promoção de uma nova narrativa social: positiva, respeitosa e diversa sobre a velhice.

Neste ano, a campanha tem o tema “Fortalecendo Laços: Saberes e Práticas Intergeracionais no Enfrentamento à Violência contra as Pessoas Idosas”, e foca no fortalecimento dos laços intergeracionais, entendendo que o diálogo entre diferentes faixas etárias é essencial para construir uma cultura de paz, solidariedade e cuidado coletivo.

