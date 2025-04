Equipes da prefeitura limpam ruas afetas pela chuva na Capital

Equipes da prefeitura de Campo Grande, por intermédio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep), continuam realizando neste domingo (27) os trabalhos de limpeza pela Capital após as fortes chuvas de quinta-feira (24).

Máquinas, caminhões e trabalhadores estavam na Avenida Guaicurus, no Jardim Centenário e no Parque do Lageado realizando a retirada de galhos de árvores, lixo, terra e pedras acumuladas.

Devido as chuvas, que chegou a 88 milímetros, as enxurradas da região do Pioneiros desceram em direção da Avenida Guaicurus, resultando em transbordamento do córrego e arrastando terra, pedras e galhos.

As equipes também realizaram limpeza nas ruas Bicudo e Público, no Jardim Centenário, além das ruas Evelina Figueiredo Selingardi e Arthur Pereira, no Parque do Lageado.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também