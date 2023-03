'Era tranquilo, fazia seus corres', lamentam amigos apÃ³s morte de Alexandre na Capital

Amigos e conhecidos usaram as redes sociais na manhã desta quinta-feira (16) para homenagear Alexandre Alves de Souza, de 21 anos, motociclista que acabou morrendo após colidir contra um carro após fugir de uma abordagem policial na Avenida Dois, na Nova Campo Grande.

Considerado tranquilo e trabalhador, o jovem recebeu inúmeras mensagens de carinho e amigos lamentaram pelo ocorrido.

"Era tranquilo, fazia seus corres nas entregas, fazia seus trampos sem atrasar ninguém e tem sua vida tirada de uma forma covarde. A quebrada mais uma vez de luto", escreve um amigo. Outra conhecido, aproveitou para relatar o quanto Alexandre era querido.

"Sem acreditar ainda, guri top. Que Deus conforme a família e amigos, você está em um lugar melhor, Xandin", disse um amigo.

Nas mensagens, conhecidos também pediram para ele cuidar de todo mundo lá de cima. "Vai com Deus, irmão, cuida nos aí de cima, você era foda. Moleque gente boa, eu te amo, logo nós se encontra".

Relembre - A versão que consta no boletim de ocorrência, é de que a polícia recebeu informações de manobras perigosas ainda no Jardim Carioca e ao visualizar Alexandre, tentou abordá-lo, mas houve o início de uma perseguição que prosseguiu até o outro bairro.

Quando estava pela avenida e se distanciando dos policiais, o motociclista se chocou contra um carro, um Volkswagen Gol, que havia estacionado no lado direito da via, tendo o condutor apresentado a versão de que fazia o uso do celular.

Ao tentar retornar para uma das faixas, no qual a via possui três, acabou não vendo o motociclista que vinha em alta velocidade. A colisão aconteceu no lado da porta do motorista e devido ao impacto violento, Alexandre caiu no solo e não resistiu aos ferimentos ocasionados pela batida.

