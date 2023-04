'Era um moleque de ouro', amigos se despedem de Ryan após morte no Trevo Imbirussu

Amigos e conhecidos de Ryan de Oliveira Souza, de 17 anos, usaram as redes sociais para se despedir do jovem, que se acidentou após tentar desviar de um buraco e ser atropelado por uma carreta na Avenida Marechal Deodoro, no Trevo Imbirussu, em Campo Grande, na noite desta quarta-feira (12).

Muitos não acreditaram na forma como tudo aconteceu. O pai dele, ainda no local, tentou encontrar respostas para a cena que via diante dos seus olhos. "O que você foi fazer da sua vida, meu filho? Tinha tanto pela frente", dizia.

O JD1 Notícias flagrou um momento em que o pai de Ryan senta nas margens da pista e fixa seu olhar para seu filho como quem tentasse encontrar respostas para o que estava acontecendo. "Por quê? Pelo amor de Deus. Não era para você passar por aqui. O que tava fazendo aqui, filho?", disse o pai emocionado e abalado.

Nas redes sociais, muita comoção com a notícia. "Meus sentimentos a toda sua família, estou sem acreditar até agora. Descanse em paz, Ryan", escreveu uma amiga.

Uma conhecida ficou sabendo da morte pela rádio. "Quando ouvi no rádio falando sobre o acidente, não imaginava que era alguém conhecido. Descanse em paz, Ryan".

Mas tem quem lembrasse da época de escola e reunisse palavras para publicar uma despedida. "Logo você, nós estudamos juntos, desde pequeno, não caiu a ficha ainda. Cuida de nós aí de cima. Você era um moleque de ouro, meu deus, que tristeza. Não estou acreditando ainda mano", publicou uma amiga próxima.

Caso - Versões apontam também que antes do acidente trágico, o jovem realizava arruaça e empinava a moto na companhia de amigos.

Segundo informações apuradas, a 'arruaça' e as manobras aconteceram antes mesmo de Ryan ter tentado desviar de um buraco existente na pista. Após essa ação, ele se desequilibrou, bateu contra a mureta de uma obra e parou debaixo da carreta, tendo o capacete do motociclista ficado completamente destruído com o acidente.

A informação foi confirmada ao JD1 Notícias, ainda no local, durante a noite de quarta-feira (12), pela Polícia Militar e também pela Polícia Civil, que esteve na região coletando detalhes sobre o ocorrido.

