Érika Espindola e atrações de dança agitam a Cidade do Natal

A programação do “Natal de CG é Tamanho Família”, deste domingo (17) na Cidade do Natal na Vila Morena, traz Dancatrina às 18h, o grupo Batuncando Histórias às 18h30 e a cantora Érika Espíndola às 20h.

A Parada Natalina acontece todos os dias às 21h. A abertura do local é às 17h e encerra as atividades às 22h.

14 de Julho

Acontece simultaneamente a programação de Natal na Rua 14 de Julho. Neste domingo (17), a animação fica por conta da cantora Bia Blanc, as 20h. A parada natalina no centro acontece todos os dias às 19h.



Natal nos Bairros

Natal nos Bairros passa pela região do Imbirussu hoje a partir das 17h. Interessados podem participar do evento na Avenida Sete – esquina com a Rua Aracy de Almeida, no Bairro Jardim Carioca. Programação conta com decoração natalina, city tour, brinquedos, distribuição de pipoca e algodão doce e muita diversão para a criançada.

