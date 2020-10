Esclarecido! Raio provocou "piscada de luz" em Campo Grande

A oscilação de luz que atingiu diversos bairros na noite desta terça-feira (20) foi provocada pela queda de um raio em uma subestação de Campo Grande.

De acordo com a concessionária de energia elétrica de Mato Grosso do Sul - Energisa - a descarga atmosférica resultou em um defeito sistêmico na subestação Campo Grande-Imbirussú. Ainda de acordo com a empresa, além da capital, Aquidauana também sentiu a oscilação e não houve interrupção de fornecimento aos consumidores das cidades, apenas um consumidor industrial conectado no 138 kV teve interrupção no fornecimento por 19 minutos.

A “piscada de luz” ganhou as redes sociais nesta noite. Diversos internautas relataram o ocorrido em suas casas. Clique aqui e veja alguns comentários.

