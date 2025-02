Escola Funsat abre 60 vagas para curso de 'Primeiros Socorros'

Algo que todos deveriam saber, os 'primeiros socorros' pode salvar a vida de alguém. Diante da tamanha importância, a Escola Funsat está com inscrições abertas para 60 vagas de curso de Primeiros Socorros, nos turnos matutino e vespertino, em Campo Grande.

A capacitação de 12 horas/aula faz parte do Programa Qualifica, também destinado a beneficiários do Primt (Programa de Inclusão ao Mercado de Trabalho).

As aulas começaram ontem (17), e seguem até o dia 19 de fevereiro, em uma turma do turno matutino, das 7h às 11h, e em outra do turno vespertino, das 13h às 17h.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas na própria Funsat, localizada na Rua 14 de Julho, 992, na Vila Glória, 1° Andar.

O pré-requisito para se matricular, é que o aluno seja alfabetizado. Mais informações a respeito do curso, entrar em contato com o WhatsApp da Escola Funsat (67) 3314-3089.

