Moradores de rua serão abrigados em escolas da capital

Um plano de ação com a proposta de atender a população em situação de rua, migrantes e estrangeiros no enfrentamento ao novo coronavírus, foi montado pela Secretaria Municipal de Assistência Social (SAS), e divulgado nesta quarta-feira (25).

Durante o anuncio, o Prefeito Marquinhos Trad disse que os moradores de rua podem adoecer e também transmitir o vírus, por isso serão montados alojamentos em escolar municipais para acolher essas pessoas.

“Estamos preocupados com a saúde deles e das outras pessoas, porque eles podem ser sim transmissores do vírus. Nós estamos arrumando alojamentos nas escolas que estão com as aulas suspensas, e em cada sala de aula nós estamos fazendo um dormitório. Vamos oferecer para eles orientação médica, alimentação, higiene, segurança para que fiquem isolados e não mais nas ruas”, explica o prefeito.

O secretário municipal de Assistência Social, José Mario Antunes da Silva, destaca que as abordagens serão realizadas pelas equipes do Serviço Especializado em Abordagem Social (SEAS) de forma contínua e planejada.

A gerente de Média Complexidade da Proteção Social Especial da SAS, Marcilene Rodrigues, explica a logística para atendimento aos moradores de situação de rua de Campo Grande.

“Na Escola Municipal Pe. Tomaz Ghirardelli ficarão migrantes, imigrantes e os idosos. Na Escola Municipal Doutor Plínio Barbosa Martins ficará a população de Rua de Campo Grande e no CETREMI (Centro de Triagem do Migrante e População em Situação) vai continuar atendendo àqueles casos mais graves, que são as pessoas usuárias de entorpecentes. No Centro POP vai ficar atendendo até sexta-feira e as pessoas terão acesso a higiene pessoal e depois encaminhadas ao acolhimento”, completou.

Locais de Acolhimento Institucional:

CETREMI – Centro de Triagem do Migrante e População em Situação de Rua na Rua Jornalista Marcos Fernandes, S/Nº - Jardim Veraneio / Parque dos Poderes, vai atender os casos mais graves e pessoas adictas.

Escola Municipal Pe. Tomaz Ghirardelli na Rua Lucia dos Santos nº 578 - Bairro Dom Antônio Barbosa, vai atender migrante e imigrante (homens mulheres e famílias.

Centro Dia – exclusivo para idosos.

Escola Municipal Doutor Plínio Barbosa Martins na Rua São Pio de Pietrelcina, 430 - Jardim das Macaúbas, vai atender população em situação de rua de Campo Grande.

Nos locais haverá alimentação, equipe técnica de plantão de 12/36h, coordenado, educadores sociais e merendeiras. Serão ofertadas 4 refeições por dia, há 4 banheiros feminino e 4 masculino (nas duas escolas). No Cetremi tem 8 banheiros e no Centro Dia 2 banheiros.

Deixe seu Comentário

Leia Também