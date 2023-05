Escolas municipais ganham reforço na segurança na Capital

As escolas da REME (Rede Municipal de Ensino) receberam reforço na segurança pública, na última semana de abril, ao todo foram 98 novos servidores advindos do último concurso para Guarda Civil Metropolitano, acontecido entre agosto e novembro de 2022.

Os guardas já tomaram posse, receberam uniforme, equipamento e já estão nas ruas, prédios públicos e, principalmente, nas escolas do município.

O reforço nas escolas veio após um mapeamento efetuado pela inteligência da GCM que levantou as unidades mais sensíveis, os guardas empossados foram direcionados e fazem a segurança na entrada dos alunos, ao longo do dia, na saída e protegem as escolas por toda a noite, atuando 24 horas.

Além disso, a segurança é ampliada externamente com viaturas da ronda escolar, visitas às salas de aula, onde dialogam, palestram e participam de atividades escolares pontuais, criando assim vínculo de confiança e proximidade com os alunos, levando tranquilidade aos pais e apoiando diretores e educadores.

O Secretário Especial de Segurança e Defesa Social, Anderson Gonzaga, destaca que as 7 regiões da cidade (Anhanduizinho, Bandeira, Centro, Imbirussú, Lagoa, Prosa e Segredo) possuem uma Gerência Operacional e cada Gerência tem sua própria equipe da ronda escolar.

“A ronda escolar tem importância estratégica, pois em caso de necessidade, pode deslocar-se rapidamente para qualquer escola dentro de sua área de atuação”, pontuou.

