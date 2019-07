Espaço abandonado no Horto será reformado para abrigar a SAS

A Prefeitura de Campo Grande vai reformar dois blocos do prédio do Horto Florestal. As intervenções acontecerão no local onde por muitos anos funcionou o Centro de Apoio ao Idoso – na esquina da rua Anhanduí com a avenida Fernando Correa da Costa.

A reestruturação vai servir para abrigar a sede administrativa da Secretaria Municipal de Assistência Social (SAS) e um terceiro bloco onde funcionará um Centro de Capacitação Profissional, a ser gerenciado pela presidente do Fundo de Apoio à Comunidade (FAC), Tatiana Trad. A atual sede da SAS, na rua dos Barbosas, concentrará todo o atendimento ao público.

A prefeitura já publicou o edital de licitação da obra com estimativa de serem investidos R$ 832.412,15. Este valor pode cair em função da concorrência entre as empresas participantes do certame.

Centro de Capacitação

O projeto do Centro de Capacitação terá estrutura para oferta de oficinas, cursos de treinamento e capacitação nas áreas de gastronomia, salão de beleza, produção de artesanato. O objetivo do centro é estimular a chamada economia inclusiva, visando a geração de renda para melhorar o orçamento doméstico.

A Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep) já está detalhando o projeto de revitalização da área de visitação do Horto Florestal, com portão de acesso na esquina das avenidas Ernesto Geisel e Fernando Correa da Costa. Serão investidos R$ 500 mil em melhorias como adequações para acessibilidade dos banheiros, reforma na biblioteca, na cantina e no prédio administrativo.

Deixe seu Comentário

Leia Também