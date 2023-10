Está chegando o dia, chá revelação do bebê reninha será na Vila Morena

Personalidades conhecidas dos campo-grandenses, o Sr. e Sra. Rena que aparecem sempre no Natal, retornam neste sábado (14), para o chá revelação do bebê Reninha.



O evento acontece no mesmo local que marcou a história dos dois, a Vila Morena, nos altos da Afonso Pena, durante a Semana da Criança.



Ainda no mesmo dia, será aberta a votação nas redes sociais para ajudar a escolher o nome da reninha, pelo Instagram do Fundo de Apoio à Comunidade (FAC).



A revelação acontece na Semana da Criança que vai até domingo (15) na Vila Morena com shows de música, teatro, brincadeiras, palestras, oficinas, brinquedos infláveis como Castelo Pula pula, Tobogã, Quadra de sabão, Cama Elástica e Trave de Futebol.



No local exitem ainda pontos de doação voluntária de brinquedos para crianças em situação de vulnerabilidade social nas festividades do natal.

