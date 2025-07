Estabelecimentos passam por varredura e devem explicar irregularidades à Defensoria de MS

Ao menos 11 estabelecimentos comerciais em Angélica apresentaram irregularidades em fiscalização da Secretaria-Executiva Estadual de Orientação e Defesa do Consumidor (Procon/MS) solicitada pela Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul.

Ao todo, foi solicitada fiscalização em 15 locais, dos quais 11 apresentaram irregularidades como falta de alvarás, ou vencidos; falta de transparência na exposição de informações aos consumidores, inclusive sobre segurança e preços; não emissão de nota fiscal; produtos vencidos; alimentos impróprios para consumo ou vencidos.

O relatório da fiscalização realizada no fim de junho foi entregue ao defensor público de Angélica, Bruno Augusto de Resende Louzada. "Requisitei que fosse encaminhado relatório à Defensoria Pública para a adoção das providências cabíveis, sem prejuízos das medidas cuja atribuição é do Procon/MS”.

Agora o defensor aguarda as defesas e as respectivas ações do Procon/MS. Em último caso, poderá caber ação judicial. As empresas têm 20 dias para apresentar suas defesas.



A pedido da Defensoria, o Procon/MS visitou oito estabelecimentos do ramo alimentício, dois do setor hoteleiro, um supermercado, uma distribuidora de gás, um posto de combustíveis, uma loja de tintas e um estabelecimento de materiais de construção. Apenas quatro locais estavam de acordo com o Código de Defesa do Consumidor.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também