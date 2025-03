EstaÃ§Ã£o Fonte do Saber: EspaÃ§o lÃºdicoÂ e interativoÂ sobre o ciclo completo da Ã¡gua Ã© inaugurado

A Estação Fonte do Saber, espaço lúdico e interativo sobre o ciclo completo da água foi inaugurado durante a manhã desta sexta-feira (21), dentro da Estação de Tratamento de Água Guariroba, em Campo Grande.

Para a imprensa, o diretor presidente da Águas, Gabriel Buim, detalhou que ao fazer o espaço consegue atingir o público com os maiores formadores de opinião, que são as crianças. “Eles conseguem levar o bom exemplo do consumo consciente e do cuidado com o meio ambiente para dentro de casa. Já tínhamos o costume de trazer crianças na estação de tratamento para falar sobre o assunto, mostrar como funciona, mas eles acabam perdendo o entendimento porque é muito técnico”, explicou.

A partir dessa dificuldade, da barreira criada pela idade, foi criada a ideia do espaço lúdico para ensinar até o mais pequenos sobre o assunto. “Os conceitos que muitas crianças mais velhas aprendem na escola, como o que é densidade, água, óleo e derivados, a gente consegue ensinar para os menores em um ambiente lúdico, através de brincadeiras e saindo daquele ambiente massivo da sala de aula”, finalizou.

As crianças também acompanharam o processo de tratamento e limpeza dos reservatórios. Ao todo, a ETA Águas Guariroba possui seis tanques, que são limpos até duas vezes ao dia, a depender da análise de turbidez feitas pelos técnicos da Águas Guariroba.

Além disso, a concessionária está atendendo a população através do programa ‘Todos em Ação’, realizado pela prefeitura de Campo Grande. No local, são passadas orientações sobre a tarifa social, corte e costura e também o aprendizado sobre como transformar óleo velho em sabão.

Presente na inauguração, o diretor-presidente da Agereg, Mario Antunes, destacou que o espaço veio para agregar a conscientização sobre o consumo de água. “As crianças são multiplicadoras, pois são incentivados e acabam cobrando os adultos para evitar desperdício, não jogar óleo na rede de esgoto. Isso é muito importante, é um trabalho que vai conscientizar a população para contribuir que tenhamos água bem tratada no futuro”, destacou.

O Espaço fica na ETA Guariroba – rod. BR-262, KM 7 (Saída para Três Lagoas).

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também