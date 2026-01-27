Menu
Menu Busca terça, 27 de janeiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov IPVA Jan26
Cidade

Estado adota protocolo para combater violência contra mulheres nas escolas

Ações envolvem educação, direitos humanos e igualdade de gênero

27 janeiro 2026 - 10h51Sarah Chaves

Os três Poderes de Mato Grosso do Sul, o Tribunal de Contas e o Ministério Público instituíram uma política pública voltada à educação em direitos humanos, com foco na igualdade racial e de gênero e na prevenção da violência contra mulheres e meninas.

A medida cria o Protocolo #TodosPorElas na Educação, que passa a orientar ações permanentes nas escolas do Estado.

A iniciativa foi formalizada por portaria conjunta assinada pelo Tribunal de Justiça, Governo do Estado, Assembleia Legislativa, Tribunal de Contas e Ministério Público. O objetivo é usar a educação como ferramenta central para combater a violência, o racismo e as desigualdades, promovendo ambientes escolares mais seguros, inclusivos e respeitosos.

O protocolo prevê formação continuada de professores, produção de materiais didáticos, ações de conscientização e fortalecimento da rede de proteção para identificar e encaminhar situações de risco no ambiente escolar. Também está prevista a participação ativa de estudantes, famílias e educadores na construção dessas ações.

Outro eixo do programa é o uso de tecnologia e inovação para ampliar o acesso a conteúdos educativos e a informações sobre direitos, além do apoio a mulheres em situação de violência. 

Para coordenar as ações, será criado um Comitê Gestor Interinstitucional, responsável por elaborar um plano de trabalho e monitorar a implementação do protocolo.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

Reunião - Foto: Divulgação MPT-MS
Justiça
MPT-MS negocia com prefeitura de Campo Grande pagamento a catadores de recicláveis
TJMS confirma júri popular para acusado de homicídio ocorrido em 2006 no Santo Eugênio
Justiça
TJMS confirma júri popular para acusado de homicídio ocorrido em 2006 no Santo Eugênio
Dupla foi presa em flagrante pelo homicídio
Justiça
Mulher envolvida no homicídio da prima em Campo Grande vai continuar presa
Foto: Divulgação
Cidade
Programa da Fiems amplia acesso à energia limpa e mais barata em Corumbá
Foto: Ilustrativa -
Justiça
Juiz aponta 'desorganização' e manda sequestrar R$ 301 mil da prefeitura para cirurgia
O incêndio aconteceu na última quinta (22)
Cidade
Família precisa de ajuda para recomeçar após incêndio que atingiu sobrado no Nova Lima
Fachada da prefeitura de Campo Grande.
Justiça
Justiça manda prefeitura de Campo Grande nomear médica aprovada em concurso de 2019
Valor do IPTU tem sido alvo de reclamação -
Cidade
ADVI afirma à Justiça que prefeitura concentrou aumento da taxa do lixo em regiões periféricas
Foto: Águas Guariroba/Divulgação
Cidade
Onze bairros de Campo Grande terão obras de esgoto neste ano
Agência do INSS em Campo Grande
Cidade
Vai precisar do INSS? Agências fecham por três dias nesta semana

Mais Lidas

A confusão aconteceu na tarde de hoje
Polícia
Adolescente é espancado a pauladas após bater em menino autista no Parque Ayrton Senna
Crime foi cometido na frente de uma residência
Polícia
AGORA: Homem é assassinado com golpes de faca no Iracy Coelho
Menina de 12 anos fica com faca cravada na cabeça durante 'brincadeira' com irmão em Campo Grande
Polícia
Menina de 12 anos fica com faca cravada na cabeça durante 'brincadeira' com irmão em Campo Grande
Rosana foi brutalmente assassinada
Polícia
Antes de ser preso, feminicida de Rosana disse que 'tomaria chá de camomila' em Corumbá