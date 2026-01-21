Estado autoriza concurso para 194 técnicos de enfermagem na Funsau

O Governo de Mato Grosso do Sul autorizou a realização de concurso público para o provimento de 194 vagas de Técnico de Enfermagem na Fundação Serviços de Saúde de Mato Grosso do Sul, conforme decreto publicado no Diário Oficial do Estado nesta quarta-feira (21).

Assinado pelo governador Eduardo Riedel, o decreto prevê que o concurso será destinado à carreira de Gestão de Serviços Hospitalares, com vagas para o cargo de Técnico de Serviços Hospitalares, função Técnico de Enfermagem, no quadro de pessoal da Fundação Serviços de Saúde de Mato Grosso do Sul (Funsau).

De acordo com o texto, caberá à Secretaria de Estado de Administração, à Secretaria de Estado de Saúde e à Funsau, dentro de suas respectivas competências, a condução do certame, incluindo a definição das normas e dos procedimentos para o recrutamento e a seleção dos candidatos, conforme a legislação vigente.

Um edital a ser publicado posteriormente irá detalhar as atribuições da comissão organizadora, os requisitos legais para investidura no cargo, o prazo de validade do concurso, a distribuição das vagas por área de especialização.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também