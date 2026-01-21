Menu
Estado autoriza concurso para 194 técnicos de enfermagem na Funsau

A seleção vai atender a Fundação Serviços de Saúde de Mato Grosso do Sul

21 janeiro 2026 - 12h53Sarah Chaves
Hospital Regional Rosa PedrossianHospital Regional Rosa Pedrossian   (Bruno Rezende)

O Governo de Mato Grosso do Sul autorizou a realização de concurso público para o provimento de 194 vagas de Técnico de Enfermagem na Fundação Serviços de Saúde de Mato Grosso do Sul, conforme decreto publicado no Diário Oficial do Estado nesta quarta-feira (21).

Assinado pelo governador Eduardo Riedel, o decreto prevê que o concurso será destinado à carreira de Gestão de Serviços Hospitalares, com vagas para o cargo de Técnico de Serviços Hospitalares, função Técnico de Enfermagem, no quadro de pessoal da Fundação Serviços de Saúde de Mato Grosso do Sul (Funsau).

De acordo com o texto, caberá à Secretaria de Estado de Administração, à Secretaria de Estado de Saúde e à Funsau, dentro de suas respectivas competências, a condução do certame, incluindo a definição das normas e dos procedimentos para o recrutamento e a seleção dos candidatos, conforme a legislação vigente.

Um edital a ser publicado posteriormente irá detalhar as atribuições da comissão organizadora, os requisitos legais para investidura no cargo, o prazo de validade do concurso, a distribuição das vagas por área de especialização.

