Estado divulga resultado preliminar de prova para professores temporários

O Governo de Mato Grosso do Sul divulgou o resultado preliminar da prova escrita objetiva do processo seletivo simplificado que vai formar cadastro reserva para a contratação de professores temporários da Rede Estadual de Ensino (REE/MS). A seleção é conduzida pelas secretarias estaduais de Administração e de Educação.

O edital torna público o desempenho dos candidatos na etapa II do processo seletivo, com a pontuação obtida e a situação de cada participante, identificada como aprovado, reprovado ou ausente.

Os candidatos podem consultar individualmente a folha de respostas e o boletim de desempenho da prova objetiva no site da banca organizadora, no endereço eletrônico www.avalia.org.br, pelo prazo de até 60 dias a partir da publicação do edital.

Também está aberto o prazo para interposição de recursos contra o resultado preliminar, exclusivamente em caso de divergência entre a marcação do gabarito e a pontuação divulgada. Os pedidos devem ser feitos em formulário próprio, disponível no mesmo site, entre esta segunda-feira (22) e as 23h59 de terça-feira (23), conforme o horário oficial de Mato Grosso do Sul. Após esse prazo, o sistema será automaticamente encerrado.

De acordo com o edital, os recursos não têm efeito suspensivo e não alteram o cronograma das próximas etapas do processo seletivo.

Mais informações sobre o resultado preliminar podem ser consultadas no Diário Oficial Suplementar do Estado, publicado nesta segunda-feira (22).

