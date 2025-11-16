Menu
Estado entrega 25 moradias e reforça estrutura de serviços em Alcinópolis

A iniciativa reúne recursos estaduais, municipais e emendas impositivas

16 novembro 2025 - 13h41Sarah Chaves, com assessoria
Foto: Saul SchrammFoto: Saul Schramm  

O Governo do Estado formalizou neste sábado (15) novos investimentos em Alcinópolis, com foco em habitação, infraestrutura municipal e renovação da frota de serviços públicos.

Entre as ações, destaque para a entrega de 25 unidades habitacionais no Bairro Bom Retiro II, resultado de aporte total de R$ 2,20 milhões, sendo R$ 1,32 milhão do Estado e R$ 880,5 mil de contrapartida municipal. As casas integram as políticas de redução do déficit habitacional e ampliam o acesso a moradia adequada.

Durante a agenda, o governador Eduardo Riedel ressaltou o papel da cooperação institucional entre Estado e município na execução das políticas públicas.
“A gente está aqui hoje entregando obra. Isto é fruto da união acima de tudo. Quando a gente define uma ação do MS Ativo Municipalismo, vocês participam juntos. É sinal de maturidade, de grandeza. Não fica uma disputa para ver quem faz ou deixa de fazer. Quem ganha são vocês [população].”

Riedel destacou o impacto social da política habitacional ao citar beneficiárias das novas unidades. “Quando a gente entrega uma casa, é mais do que entregar uma chave. A dona Ana recebeu a chave e começou a chorar de alegria. Talvez a senhora não tenha tido oportunidade na vida, e a gente está procurando oferecer isso para as suas filhas. Quando fazemos política pública, é pensando nisso: que vocês possam criar seus filhos em um lar digno, com escola de qualidade, com a rua pavimentada, com saneamento básico e água tratada.”

Além das habitações, a Prefeitura recebeu novos veículos adquiridos com recursos estaduais e por emendas da Câmara Municipal. Foram entregues: Retroescavadeira, adquirida por R$ 355,9 mil (R$ 215,7 mil do Estado e R$ 140,2 mil de contrapartida); Ônibus escolar para 44 estudantes, cedido pela SED; Caminhonete Ford Ranger XLS 2025, avaliada em R$ 225,9 mil, destinada ao Centro de Controle de Endemias; Duas vans para a Saúde, viabilizadas por emendas impositivas, no total de R$ 960 mil; Ambulância Hilux, de R$ 239 mil; Chevrolet Onix, de R$ 136,2 mil, também para uso em saúde.

O prefeito Weliton da Silva Guimarães destacou a cooperação entre Executivo, Legislativo e gestores da região norte, além das ações sociais realizadas no município durante o evento, como inscrições para reformas e novas unidades habitacionais.

A agenda contou com participação de moradores, famílias beneficiadas, parlamentares e representantes municipais e estaduais.

