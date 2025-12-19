Menu
Menu Busca sexta, 19 de dezembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
CCR Vias - Movida - Nov-Dez25
Cidade

Estado inaugura Agência Integrada Fácil em Três Lagoas

Nova unidade passa a emitir a Carteira de Identidade Nacional e concentrar serviços públicos

19 dezembro 2025 - 10h12Da redação, com Sejusp
Fotos: Robson DantasFotos: Robson Dantas   (Divulgação )

Governo de Mato Grosso do Sul inaugurou nesta quinta-feira (18) a Agência Integrada Fácil – Shopping Três Lagoas, unidade que passa a concentrar serviços estaduais em um único espaço, incluindo a emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN). A agência funciona no mesmo endereço onde já operava uma unidade do Detran-MS.

Com a nova estrutura, Três Lagoas amplia a capacidade de atendimento para emissão do novo RG. Segundo o diretor do Instituto de Identificação, Daniel Ferreira Freitas, o posto disponibilizará inicialmente 30 vagas diárias para a CIN, sem prejuízo ao funcionamento da outra unidade existente no município. “Com a abertura deste novo posto, ampliamos o acesso da população ao serviço. A implantação de novas estações permitirá aumentar o número de vagas tanto na Agência Integrada do shopping quanto no Núcleo Regional de Identificação, atendendo melhor à demanda”, afirmou.

Além dos serviços de identificação e trânsito, a unidade também passa a ofertar atendimentos ligados às políticas públicas de trabalho, emprego e renda, por meio da Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab). A inclusão desses serviços não altera o funcionamento da Casa do Trabalhador de Três Lagoas, que segue atendendo normalmente em seu endereço atual.

O Detran-MS informou que a ampliação da rede de atendimento acompanha o crescimento populacional e econômico do município, com foco na descentralização dos serviços públicos e na redução de deslocamentos para outras cidades.

A Agência Integrada Fácil – Shopping Três Lagoas é a quinta do Estado, somando-se às unidades já implantadas em Campo Grande, Corumbá, Dourados e Santa Rita do Pardo. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, na Avenida Jamil Jorge Salomão, nº 3807, no bairro Portal das Araras.

Reportar Erro
Energisa Michel Telo - Dez/25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Contratos de iluminação pública estão sujeitos a investigação
Cidade
Servidores da Prefeitura da Capital ajudaram nos contratos irregulares de iluminação pública
Animais ganharam proteção máxima neste ano
Cidade
Mato Grosso do Sul castrou mais de 16 mil animais e reforça proteção a vida animal
Trânsito terá bloqueios em vários bairros com programação natalina no fim de semana
Cidade
Trânsito terá bloqueios em vários bairros com programação natalina no fim de semana
Protesto é considerado pacífico
Interior
Cobrando melhorias e segurança na rodovia, indígenas bloqueiam MS-162 em Sidrolândia
Foto: Wagner Guimarães
Cidade
Assembleia aprova regra que impõe teto aos gastos do governo estadual
Ônibus já foram vistos bem cedo
Cidade
Sextou com busão: transporte coletivo roda normalmente após fim da greve na Capital
Themis Oliveira
Cidade
Consórcio Guaicurus levantou R$ 1,5 milhão para pagar motoristas em Campo Grande
Demétrio Freitas, presidente do sindicato
Cidade
AGORA: Greve dos ônibus é oficialmente encerrada em Campo Grande
Motoristas devem redobrar a atenção e, sempre que possível, utilizar rotas alternativas
Cidade
Com interdições até o dia 22, Agetran orienta motoristas sobre mudanças no trânsito
Mulher jogou a encomenda por cima do portão
Cidade
VÍDEO: 'Um absurdo', diz mulher ao ver entrega sendo jogada por cima do portão na Capital

Mais Lidas

Mulher jogou a encomenda por cima do portão
Cidade
VÍDEO: 'Um absurdo', diz mulher ao ver entrega sendo jogada por cima do portão na Capital
Ônibus estão nas garagens sem funcionar com a greve
Cidade
Sem data para receber, motoristas devem estender greve para quinta na Capital
Terminal -
Cidade
Funcionário paga a conta do transporte durante a greve? Entenda
Prefeitura pode ficar sem recursos para saúde após CMS reprovar relatório de Campo Grande
Saúde
Prefeitura pode ficar sem recursos para saúde após CMS reprovar relatório de Campo Grande