Estado inaugura Agência Integrada Fácil em Três Lagoas

Governo de Mato Grosso do Sul inaugurou nesta quinta-feira (18) a Agência Integrada Fácil – Shopping Três Lagoas, unidade que passa a concentrar serviços estaduais em um único espaço, incluindo a emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN). A agência funciona no mesmo endereço onde já operava uma unidade do Detran-MS.

Com a nova estrutura, Três Lagoas amplia a capacidade de atendimento para emissão do novo RG. Segundo o diretor do Instituto de Identificação, Daniel Ferreira Freitas, o posto disponibilizará inicialmente 30 vagas diárias para a CIN, sem prejuízo ao funcionamento da outra unidade existente no município. “Com a abertura deste novo posto, ampliamos o acesso da população ao serviço. A implantação de novas estações permitirá aumentar o número de vagas tanto na Agência Integrada do shopping quanto no Núcleo Regional de Identificação, atendendo melhor à demanda”, afirmou.

Além dos serviços de identificação e trânsito, a unidade também passa a ofertar atendimentos ligados às políticas públicas de trabalho, emprego e renda, por meio da Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab). A inclusão desses serviços não altera o funcionamento da Casa do Trabalhador de Três Lagoas, que segue atendendo normalmente em seu endereço atual.

O Detran-MS informou que a ampliação da rede de atendimento acompanha o crescimento populacional e econômico do município, com foco na descentralização dos serviços públicos e na redução de deslocamentos para outras cidades.

A Agência Integrada Fácil – Shopping Três Lagoas é a quinta do Estado, somando-se às unidades já implantadas em Campo Grande, Corumbá, Dourados e Santa Rita do Pardo. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, na Avenida Jamil Jorge Salomão, nº 3807, no bairro Portal das Araras.

