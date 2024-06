Estão abertas as inscrições do processo seletivo para assistente educacional inclusivo

As inscrições são gratuitas e ficarão abertas de 12 a 17 de junho, exclusivamente pela internet, no endereço eletrônico da Prefeitura Municipal de Campo Grande www.campogrande. ms.gov.br/seges/processoseletivo .

Poderão inscrever no processo seletivo simplificado pessoas com formação específica no curso de Magistério ou Normal Médio (Curso Técnico Profissionalizante). A carga horária é de 40 horas semanais e remuneração R$ 2.500