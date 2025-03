EstÃ£o abertas as inscriÃ§Ãµes em processo seletivo para cuidador e educador social

O período de inscrições gratuitas para o processo seletivo simplificado de profissional a ser contratado por tempo determinado na função de cuidador social e educador social segue aberto até às 17 horas de segunda-feira (24), exclusivamente via internet, no site: www.campogrande.ms.gov.br/seges/processoseletivo /.

As vagas de cuidador social são para exercer a função na recepção e apoio aos usuários das unidades de acolhimento, sejam eles idosos, crianças ou pessoas com deficiência e acompanhar os serviços de educação, saúde e outros serviços necessários ao desenvolvimento físico e mental do usuário.

Para educador, as funções incluem realizar ações socioeducativas com crianças, adolescentes, adultos e famílias

vinculados aos diversos projetos, programas e serviços da política assistencial do Município, e atuar na integração social de indivíduos em situação de vulnerabilidade.

A carga horária em ambas as vagas é 40h/s ou escala de 12x36, com remuneração bruta de R$ 1.520,00.

Para maiores informações de como se inscrever, o candidato poderá seguir o passo a passo acessando o endereço eletrônico: www. campogrande.ms.gov.br/seges/como-se-inscrever.



O edital foi publicado no Diário Oficial do Município de sexta-feira (21), a partir da página 12.



