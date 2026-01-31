Abertas as inscrições para o comitê estadual que acompanha população em situação de rua

A Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos (Sead) abriu inscrições para o CIAMP-Rua MS (Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento da Política Estadual para a População em Situação de Rua), no biênio 2026/2028.

Serão selecionados sete titulares e sete suplentes, sendo cinco da sociedade civil e dois de instituições de ensino superior. Entre os representantes da sociedade civil, três devem ser de movimentos sociais ou fóruns voltados à defesa dos direitos da população em situação de rua e vulnerabilidade, e dois de organizações que atuem diretamente nessa área. Para as universidades, as vagas são destinadas a professores com atuação em direitos humanos, políticas públicas e proteção de populações vulneráveis.

As reuniões do comitê ocorrem pelo menos uma vez por mês, sem remuneração, e a participação é considerada serviço público relevante. As inscrições devem ser feitas exclusivamente por e-mail, de 2 a 16 de fevereiro, enviando a documentação digital para [email protected].

O resultado preliminar será divulgado em 26 de fevereiro e o resultado final em 9 de março, com posse prevista até 31 de março de 2026.

A Comissão Eleitoral, formada pelos servidores José Henrique de Andrea Denis, Fábio Martins Neri Brandão e Maria Irene de Souza Zardo, será responsável por conduzir todas as etapas do certame, avaliar inscrições e julgar recursos.

Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail [email protected] ou pelo telefone (67) 3318-4141.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também