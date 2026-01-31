Menu
Menu Busca sábado, 31 de janeiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Cidade

Abertas as inscrições para o comitê estadual que acompanha população em situação de rua

Vagas são destinadas a representantes da sociedade civil e de universidades para o biênio 2026/2028

31 janeiro 2026 - 15h10Taynara Menezes
O resultado preliminar será divulgado em 26 de fevereiro e o resultado final em 9 de marçoO resultado preliminar será divulgado em 26 de fevereiro e o resultado final em 9 de março   (Foto: Agência Brasil)

A Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos (Sead) abriu inscrições para o CIAMP-Rua MS (Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento da Política Estadual para a População em Situação de Rua), no biênio 2026/2028.

Serão selecionados sete titulares e sete suplentes, sendo cinco da sociedade civil e dois de instituições de ensino superior. Entre os representantes da sociedade civil, três devem ser de movimentos sociais ou fóruns voltados à defesa dos direitos da população em situação de rua e vulnerabilidade, e dois de organizações que atuem diretamente nessa área. Para as universidades, as vagas são destinadas a professores com atuação em direitos humanos, políticas públicas e proteção de populações vulneráveis.

As reuniões do comitê ocorrem pelo menos uma vez por mês, sem remuneração, e a participação é considerada serviço público relevante. As inscrições devem ser feitas exclusivamente por e-mail, de 2 a 16 de fevereiro, enviando a documentação digital para [email protected].

O resultado preliminar será divulgado em 26 de fevereiro e o resultado final em 9 de março, com posse prevista até 31 de março de 2026.

A Comissão Eleitoral, formada pelos servidores José Henrique de Andrea Denis, Fábio Martins Neri Brandão e Maria Irene de Souza Zardo, será responsável por conduzir todas as etapas do certame, avaliar inscrições e julgar recursos.

Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail [email protected] ou pelo telefone (67) 3318-4141.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Animal estava em uma agência na Avenida Mato Grosso
Cidade
Vídeo: Tamanduá-bandeira é resgatado dentro de agência bancária na Capital
Encontro aconteceu em Campo Grande
Cidade
MPT-MS recebe novos auditores fiscais e alinha atuação conjunta no estado
Durante as fiscalizações, foram emitidas cinco notificações administrativas por ausência de livro de registro obrigatório
Cidade
Operação Ferro-Velho fiscaliza 13 estabelecimentos na Capital
A Agetran orienta os condutores a redobrar a atenção e planejar rotas alternativas durante o período das interdições
Cidade
Eventos e obras interditam ruas no fim de semana em Campo Grande; confira
Visita aconteceu durante a sexta-feira
Cidade
VÍDEO: Residencial no 'Carandiru' passa por vistoria dos Bombeiros com apoio da PM
Moradia popular
Cidade
EMHA convoca suplentes para 30 apartamentos no Jardim Antártica
Instituto Mirim de Campo Grande - Foto: Reprodução / PREFCG
Cidade
Adriane Lopes corta 220 vagas do Instituto Mirim e reduz inclusão de adolescentes
Caso aconteceu durante a madrugada
Justiça
Acusado de homicídio por espancamento em Campo Grande é condenado a 10 anos de prisão
Ao todo, são ofertadas 33 vagas, sendo 30 destinadas a viventes, estudantes de graduação, ensino técnico e residentes da área da saúde, e três para facilitadores
Cidade
Programa Vivências no SUS abre inscrições na segunda-feira na Capital
Transporte público terá esquema especial durante Carnaval na Capital
Cidade
Transporte público terá esquema especial durante Carnaval na Capital

Mais Lidas

Lucas estava desaparecido desde o dia 24
Polícia
Jovem desaparecido no Nova Lima é encontrado morto em área de mata
Confronto aconteceu no bairro Jardim Cerejeiras
Polícia
AGORA: Dois suspeitos de roubos morrem em confronto com o Choque em Campo Grande
Polícia Militar atendeu a ocorrência
Polícia
AGORA: Homem é morto com tiro na cabeça no Jardim Centro Oeste
Bombeiros e Samu chegaram a ser acionados
Polícia
Jovem é assassinado a tiros após brigar com dono de conveniência no Lageado