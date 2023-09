Estão abertas as inscrições para o processo seletivo de Facilitador Social

A Prefeitura de Campo Grande, por meio das secretarias de Gestão e de Assistência Social, publicou na edição do Diário Oficial desta quinta-feira (21), o

O Edital nº 19/2023-01, publicado na edição do Diário Oficial de quinta-feira (21), prevê a abertura do período de inscrições do Processo Seletivo Simplificado para a função de Facilitador Social, com o objetivo de desempenhar atividades socioeducativas de ação continuada às famílias, crianças, adolescentes e idosos no âmbito da Secretaria Municipal de Assistência Social.

As inscrições serão gratuitas e ficarão abertas, exclusivamente via Internet, no site da Prefeitura Municipal de Campo Grande: www.campogrande.ms.gov.br/seges/processoseletivo no período de 22 a 26 de setembro de 2023, observado o horário oficial do Estado de Mato Grosso do Sul.

Antes de realizar a inscrição, o candidato deverá certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos para participação no Processo Seletivo Simplificado estabelecidos neste Edital.

O candidato inscrito deve fazer o acompanhamento da divulgação das informações publicadas no Digrande - https://diogrande.campogrande.ms.gov.br referente ao processo seletivo.

