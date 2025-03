Estão abertas as inscrições para seleção de médico veterinário na Capital

O período de inscrições gratuitas para o processo seletivo simplificado de profissional a ser contratado por tempo determinado na função de médico veterinário segue aberto até às 17 horas desta sexta-feira (7), exclusivamente via internet, no site: www.campogrande.ms.gov.br/seges/processoseletivo /.

O Processo Seletivo Simplificado, conforme traz o Diogrande nº 7.847, é instituído e organizado para a seleção para exercer atividades de inspeção de produtos de origem animal na área da sanidade agropecuária, conforme previsto no Acordo de Cooperação Técnica n. 31/2024 (Processo n. 001626/2024-09), celebrado entre a União, por intermédio do Ministério da Agricultura e Pecuária, e o Município de Campo Grande/MS, com recursos oriundos do Governo Federal.

É necessário que o profissional tenha graduação em Medicina Veterinária e registro no Conselho Regional de Medicina Veterinária. A carga horária de trabalho é de 40h semanais em contrato de 12 meses. A remuneração bruta é de R$ 3.980.

O acompanhamento da divulgação das informações serão publicadas no Diogrande https://diogrande.campogrande.ms.gov. br

