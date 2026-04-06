Estudantes têm até 17 de abril para participar do Jovem Senador

Estudantes da rede pública têm até o dia 17 de abril para se inscrever no Programa Jovem Senador 2026, que seleciona alunos para representar Mato Grosso do Sul em Brasília. Os escolhidos participam da Semana de Vivência Legislativa, com simulações de debates, apresentação de propostas e votações no Senado.

A iniciativa vem sendo divulgada pelo senador Nelsinho Trad, que reforça o convite para participação. Segundo ele, ações como essa ajudam a formar cidadãos mais conscientes e preparados para o futuro.

Concurso de redação

Outra oportunidade é o concurso promovido pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, com o tema “A Rota Bioceânica: desafios e oportunidades para Mato Grosso do Sul”. A iniciativa vai premiar as 25 melhores redações com um celular.

Serviço

Programa Jovem Senador 2026

• Inscrições até: 17 de abril de 2026

• Quem pode participar: estudantes do ensino médio da rede pública, com até 19 anos

• Tema da redação: “Democracia nas redes sociais: como construir um debate saudável”

• Premiação: 27 estudantes (um por estado e DF) participam da Semana de Vivência Legislativa em Brasília

• Inscrições: https://www12.senado.leg.br/jovemsenador

1º Concurso de Redação da UFMS – Rota Bioceânica

• Inscrições até: 17 de abril de 2026

• Tema: “A Rota Bioceânica: desafios e oportunidades para Mato Grosso do Sul”

• Quem pode participar: alunos do ensino médio da rede pública estadual de MS

• Premiação: 25 melhores redações ganham celulares (iPhones de última geração)

• Participação por meio das escolas, que selecionam e enviam até cinco redações



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