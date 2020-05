Etapa final da 14 de Julho deve ser recapeada em uma semana

A última etapa do recapeamento da rua 14 de Julho, trecho de 1,2 km entre a Avenida Mato Grosso e a Rua Plutão foi iniciada nesta quinta-feira (21), com previsão do serviço ser concluído em uma semana

Na quarta-feira (20), foi feita a remoção do asfalto antigo. A aplicação do novo pavimento foi precedida de uma série de intervenções, remendo profundo em alguns trechos, adequações para acessibilidade com construção de rampas de acesso no meio-fio.

A obra, orçada em R$ 1,9 milhão, é uma complementação do projeto Reviva Campo Grande executado na rua mais tradicional da cidade, que foi revitalizada numa extensão de 1,4 km, entre as avenidas Fernando Corrêa da Costa e Mato Grosso.

Também recebeu novo pavimento no trecho restante, da Fernando Corrêa da Costa até a Avenida Eduardo Elias Zahran.

Deixe seu Comentário

Leia Também