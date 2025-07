ETE Botas deve entrar em operação até o fim do ano em Campo Grande

As obras da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Botas, localizada no Jardim Colúmbia, região norte de Campo Grande, estão em fase final e deve entrar em operação até o fim do ano.

A nova estação será a terceira da cidade e terá capacidade para tratar mais de 600 milhões de litros de esgoto por ano, beneficiando os bairros Nova Lima, Colúmbia, Anache e Vida Nova.

Com a nova estrutura, a cidade reforça o sistema de esgotamento sanitário, que já conta com 94% de cobertura. Campo Grande ultrapassou a meta do Marco Legal do Saneamento desde 2024, nove anos antes do prazo legal, e trata 100% do esgoto coletado.

