Euler Azevedo já tem nova iluminação

Joilson Francelino

A prefeitura de Campo Grande iniciou na quinta-feira (1ª), a instalação de luminárias de LED na Avenida Duque de Caxias, cobrindo toda a extensão da via, desde Orla Morena, na região da Vila Planalto, até em frente do Aeroporto Internacional, no Jardim Petrópolis.

Serão trocadas aproximadamente mil lâmpadas, do canteiro central e das duas laterais. A Praça Newton Cavalcante também receberá reforço na iluminação. Será complementada a troca das lâmpadas a vapor de sódio, por leds na Avenida Afonso Pena, entre a Ernesto Geisel e a Pedro Celestino.

Esta é a segunda etapa do projeto que prevê a instalação de aproximadamente 15 mil lâmpadas de led em todas as avenidas de entrada e saída de Campo Grande, abrangendo vias como Lúdio Coelho, Marechal Deodoro/Gunter Hans, João Arinos,Gury Marques; Interlagos;Três Barras; Nelly Martins; Costa e Silva; Avenida Rita Vieira; Salgado Filho; José Barbosa Rodrigues;Guaicurus; Solon Borges, Coronel Antonino; Tamandaré e Fernando Correia da Costa .

A Avenida Euler Azevedo, entre as rotatórias das avenidas Tamandaré e Presidente Vargas, já está com a nova iluminação. Foram instaladas 50 petálas, cada um seis lâmpadas de led de 300 w, nos 50 super postes existe neste trecho da avenida que também foi recapeada em toda sua extensão, a partir da rotatória com a Avenida Ernesto Geisel.

Na Duque Caxias a iluminação é diversificada, abrangendo 68 postes convencionais com até 9 metros metros; 610 postes ornamentais com duas pétalas e 69 super postes.

