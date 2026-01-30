Eventos e obras interditam ruas no fim de semana em Campo Grande; confira

A Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) divulgou a programação de interdições viárias em Campo Grande entre os dias 30 de janeiro e 1º de fevereiro, em razão de eventos, obras, transporte de mudança e operações de carga e descarga. Confira a lista abaixo:

Data: 30/01/26 a 31/01/26

Horário: 17:00 às 03:00 h

Local: Rua Guia Lopes, nº 277 (compreendendo o corredor de transporte).

Motivo: Transporte de mudança.

Data: 30/01/26

Horário: 08:00 às 10:00 h

Local: Av. Costa e Silva, nº 1709, somente a faixa de estacionamento.

Motivo: Carga e descarga.

Data: 31/01/26

Horário: 07:30 às 14:00 h

Local: Rua Francisco Cândido Xavier, esquina com a Rua 26 de Agosto.

Motivo: Sorteio de um carro.

Data: 01/02/26

Horário: 09:00 às 21:00 h

Local: Rua Santo Antônio, entre as ruas Brilhante e Av. Salgado Filho.

Motivo: Evento esportivo.

Data: 01/02 a 15/02/26

Horário: 06:50 às 17:20 h

Local: Rua Alagoas, lado direito da pista, Av. Afonso Pena com Rua Euclides da Cunha.

Motivo: Obras.

Data: 01/02 a 15/02/26

Horário: 07:00 às 17:00 h

Local: Rua Euclides da Cunha, lado direito, sentido Alagoas.

Motivo: Obras.

A Agetran orienta os condutores a redobrar a atenção e planejar rotas alternativas durante o período das interdições.

