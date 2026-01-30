Menu
Eventos e obras interditam ruas no fim de semana em Campo Grande; confira

Agetran divulga lista de interdições programadas entre sexta-feira (30) e domingo (1º)

30 janeiro 2026 - 14h52Taynara Menezes
A Agetran orienta os condutores a redobrar a atenção e planejar rotas alternativas durante o período das interdiçõesA Agetran orienta os condutores a redobrar a atenção e planejar rotas alternativas durante o período das interdições   (Foto: Divulgação/Agetran)

A Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) divulgou a programação de interdições viárias em Campo Grande entre os dias 30 de janeiro e 1º de fevereiro, em razão de eventos, obras, transporte de mudança e operações de carga e descarga. Confira a lista abaixo: 

Data: 30/01/26 a 31/01/26
Horário: 17:00 às 03:00 h
Local: Rua Guia Lopes, nº 277 (compreendendo o corredor de transporte).
Motivo: Transporte de mudança.

Data: 30/01/26
Horário: 08:00 às 10:00 h
Local: Av. Costa e Silva, nº 1709, somente a faixa de estacionamento.
Motivo: Carga e descarga.

Data: 31/01/26
Horário: 07:30 às 14:00 h
Local: Rua Francisco Cândido Xavier, esquina com a Rua 26 de Agosto.
Motivo: Sorteio de um carro.

Data: 01/02/26
Horário: 09:00 às 21:00 h
Local: Rua Santo Antônio, entre as ruas Brilhante e Av. Salgado Filho.
Motivo: Evento esportivo.

Data: 01/02 a 15/02/26
Horário: 06:50 às 17:20 h
Local: Rua Alagoas, lado direito da pista, Av. Afonso Pena com Rua Euclides da Cunha.
Motivo: Obras.

Data: 01/02 a 15/02/26
Horário: 07:00 às 17:00 h
Local: Rua Euclides da Cunha, lado direito, sentido Alagoas.
Motivo: Obras.

A Agetran orienta os condutores a redobrar a atenção e planejar rotas alternativas durante o período das interdições.

