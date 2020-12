Eventos podem acontecer dentro das regras, esclarece secretário

O secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano, Luiz Eduardo Costa, esclareceu nesta segunda-feira (7) que os eventos não estão proibidos em Campo Grande e que o decreto da última sexta-feira (4), será republicado.

Na sexta, a parte que falava sobre a proibição de eventos de qualquer natureza deixou os empresários do segmento preocupados. “A proibição de festas, eventos e reuniões de qualquer natureza que gerem aglomeração de pessoas, inclusive eventos esportivos e campeonatos”, constava na publicação. O fato resultou em manifesto esta manhã em frente à prefeitura. O prefeito Marquinhos Trad recebeu alguns representantes do setor para “explicar” o decreto.

O chefe da Semadur esclarece que os eventos sociais podem ser realizados desde que seja respeitado o limite que autoriza a ocupação de 40% da capacidade do local, que sejam apresentados os planos com as medidas de biossegurança, além de respeitar o horário do toque de recolher compreendido entre às 22h a 5h.

“O Decreto será republicado de forma a tornar mais clara a interpretação em relação à realização de eventos, uma vez que os eventos estão autorizados a acontecer”, disse o secretário.

