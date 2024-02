Ex-adjunta, Rosana Leite assume a Sesau

A Secretaria Municipal de Saúde de Campo Grande passa a ser comandada oficialmente a partir desta segunda-feira (5), pela médica Rosana Leite de Melo, que até então ocupava o cargo de secretária-adjunta de Sandro Benites.

Rosana é reconhecida nacionalmente por suas ações na coordenação do Hospital Regional de Campo Grande e, em seguida, por assumir a Secretaria Extraordinária de Enfrentamento à Covid-19 (Secovid) durante a pandemia.

Esteve à frente do Hospital de 2019 a 2021, quando foi convidada a assumir o cargo de secretária extraordinária de enfrentamento à Covid-19 no Ministério da Saúde, em 2021.

Em dezembro de 2022, foi nomeada como secretária-adjunta da Secretaria Municipal de Saúde de Campo Grande (Sesau), cargo que ocupou até o presente momento.

A nova secretária é formada em Medicina pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Fez residência em cirurgia geral pelo Hospital Servidor Público Municipal (SP), e em cirurgia oncológica no Hospital AC. Camargo.

Ela possui título de especialista em Cirurgia de Cabeça e Pescoço pela Sociedade Brasileira de Cabeça e Pescoço. A médica ainda foi professora da faculdade de Medicina da UFMS e cirurgiã de Cabeça e Pescoço do Hospital Regional de Mato Grosso do Sul.

Rosana Leite falou do desafio em responder pela Saúde do Município. “Sabemos dos desafios que esta pasta representa, e temos como princípio fazer uma gestão igualitária que sempre irá observar as necessidades da população, afinal de contas, é por ela que estamos assumindo essa função.”

