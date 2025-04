"Expogrande desse ano já é maior do que o ano passado", diz Bumlai

Durante evento na manhã desta sexta-feira (11), o presidente da Acrissul (Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul), Guilherme Bumlai, afirmou que a 85ª Expogrande (2025) já superou a edição do ano passado em número de visitantes e movimentação financeira.

“A Expogrande desse ano já é maior do que o ano passado [2024], seja em termos de público quanto em termos de movimentação financeira”, declarou Bumlai durante encontro realizado no estande da Prefeitura de Campo Grande, com a presença da prefeita Adriane Lopes, da vice-prefeita Camilla Nascimento e do secretariado municipal.

O evento contou com a assinatura de contratos de gestão e a apresentação da prestação de contas dos 100 primeiros dias da atual administração. Ainda durante sua fala, Bumlai agradeceu o apoio institucional recebido, “Meu agradecimento, mais uma vez, por toda essa parceria. A Prefeitura sempre esteve junto desde o início da nossa gestão, acreditando nessa retomada da Expogrande”, completou.

A 85ª edição da feira agropecuária segue nos últimos dias e mantém o destaque como um dos principais eventos do setor em Mato Grosso do Sul. Em 2024, a feira agropecuária registrou R$ 576 milhões em faturamento, recebeu cerca de 114 mil visitantes e promoveu 16 leilões. A edição deste ano caminha para os últimos dias e, segundo a organização, já superou esses números.

