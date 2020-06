Extra é autuado com produtos vencidos, abertos, com fungos e preços enganosos

Uma unidade do Extra Hipermercados, localizada na região central de Campo Grande, foi autuada pela Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon/MS), por vender produtos com preço acima do apresentado nas prateleiras, com validades expiradas e armazenar alimentos fora das temperaturas adequadas.

A equipe do Procon/MS chegou até o Extra Hipermercados, após denuncias feitas por clientes do local, que teriam se sentindo lesados ao serem surpreendidos nos caixas, ao pagar um produto que estava com um preço na prateleira e mais caro no caixa.

No local, as equipes do Procon/MS, encontraram produtos como lubrificantes, que na gandola era exposto o valor de R$ 14,99 e no caixa era cobrado o valor de R$ 28,99, quase o dobro do anunciado. Outro produto que apresentou a mesma irregularidade foi o sal grosso, na gandola estava R$ 1,95 e no caixa era cobrado R$ 3,29.

De acordo com o Procon/MS, também foram encontrados produtos armazenados em temperaturas bastante diferentes do recomendado pelos fornecedores, como é o caso do salmão em pedaços, cação em postas e filetado.

Esse tipo de produto deve ser armazenado a 18 graus centígrados, mas na realidade estavam a -7.9 e até a -1.6 graus. Somente nesse tipo de situação foram encontrados sete quilos de produtos.

Foram encontradas, também, embalagens rompidas ou rasgadas facilitando a proliferação de bactérias. Entre estes, costelas bovina e suína, bistecas bovina e suína e cupim bovino que, ao todo, somaram aproximadamente 15 quilos.

Em vários desses produtos, além da questão das embalagens que os torna impróprios ao consumo humano, havia adulteração de etiquetas como o indício de remarcação para atualizar o prazo de validade.

No estabelecimento comercial verificou-se, também a utilização de itens com validade expirada para a fabricação produtos para comercialização interna, a exemplo de pastéis e outros vendidos na padaria ou lanchonete.

Foram encontrados expostos à comercialização, com validade vencida, lombo e paleta suína, além de bebidas como sucos. Também impróprios ao consumo, por apresentarem fungos no interior das embalagens, o Procon/MS encontrou 22 quilos e 365 gramas de diferentes queijos.

Todos os produtos inadequados ao consumo foram recolhidos, descartados e danificados para que eles não tenham condições de voltar à exposição para vendas.

