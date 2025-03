Os procuradores do Estado Fabíola Marquetti Sanches Rahim e Dênis Cleiber Miyashiro foram reeleitos para a Corregedoria-Geral da instituição por mais um biênio 2025-2027.

A eleição ocorreu na última semana e a corregedora-geral e o adjunto foram escolhidos pelo Conselho Superior da PGE/MS (Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso do Sul).



A Corregedoria-Geral é responsável por fiscalizar as atividades funcionais dos procuradores do Estado, assegurando a qualidade e a eficiência dos serviços prestados pela PGE/MS.

Currículo

Formada em Direito pela UCDB, Fabíola Marquetti foi a primeira mulher Procuradora-Geral do Estado de Mato

Grosso do Sul, atuou durante 11 anos como coordenadora Jurídica da PGE na Secretaria de Estado de Administração. Atualmente é Corregedora-Geral da PGE-MS, vice-Presidente da

ANAPE (Associação Nacional dos Procuradores do Estado e do Distrito Federal) e Conselheira Federal da OAB-MS.

Denis Cleiber é formado em Direito pela Universidade Católica Dom Bosco de Campo Grande. Em 2021, foi aprovado em 2º lugar no concurso público para Procurador do Estado de Mato Grosso do Sul, tendo exercido as funções de chefe da Procuradoria de Assuntos Tributários, Chefe da Procuradoria de Informática e Cálculo, Subchefe da Procuradoria de Pessoal, subchefe da Coordenadoria da PGE

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também